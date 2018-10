Der Iran hat nach Angaben des dänischen Inlandsgeheimdienstes PET einen Anschlag in dem skandinavischen Land geplant.

PET-Präsident Borch Andersen sagte in Kopenhagen, iranische Agenten hätten ein Attentat gegen eine Gruppe in Dänemark lebender regimekritischer Iraner vorbereitet. Ein Norweger mit iranischen Wurzeln sei deshalb bereits seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Er werde verdächtigt, an den Anschlagsplänen beteiligt gewesen zu sein.



Wegen des Falls hatte es Ende September bereits einen großangelegten Polizeieinsatz in Dänemark gegeben. Dabei wurden zahlreiche Brücken zu Nachbarländern und Fährverbindungen stundenlang lahmgelegt. Der Geheimdienst hatte damals kaum Angaben über den Hintergrund gemacht und war deshalb kritisiert worden.