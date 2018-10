Der Iran hat nach Angaben des dänischen Inlandsgeheimdienstes einen Anschlag in dem skandinavischen Land geplant.

Geheimdienstchef Andersen sagte in Kopenhagen, iranische Agenten hätten ein Attentat gegen eine Gruppe in Dänemark lebender regimekritischer Iraner vorbereitet. Ein Norweger mit iranischen Wurzeln sei deshalb bereits seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Er werde verdächtigt, an den Anschlagsplänen beteiligt gewesen zu sein. Der iranische Botschafter in Kopenhagen wurde ins Außenministerium einbestellt. Zugleich wurde der dänische Botschafter in Teheran zu Beratungen zurück nach Kopenhagen beordert.



Die Führung in Teheran wies die Anschuldigungen zurück.