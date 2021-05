In Dänemark hat die Exhumierung von mehreren Millionen getöteten Nerzen begonnen.

Nachdem im vergangenen Jahr in den Nutztieren mutierte Coronavirus-Varianten aufgetreten waren, die sich auch auf Menschen übertrugen, waren die Nerze getötet worden. Die Kadaver waren zunächst an mehreren Standorten vergraben worden, wurden aber durch Fäulnisgase teilweise wieder an die Oberfläche gebracht. Wie dänische Medien berichten, sollen sie nun in mehreren Etappen verbrannt werden. Insgesamt handelt es sich um vier Millionen Tiere, die wegen ihres Pelzes gezüchtet wurden.

