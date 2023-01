Dänemarks Handballer Niclas Kirkelokke im Finale gegen Frankreich. (AFP / JONATHAN NACKSTRAND)

Die dänische Mannschaft gewann das Finale in Stockholm gegen Frankreich mit 34:29. Damit hat Dänemark zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel gewonnen. Dies hat zuvor kein anderes Team in der 85-jährigen WM-Geschichte geschafft.

Zuvor hatte sich Spanien durch ein 39:35 gegen Schweden die Bronzemedaille gesichert. Die deutsche Mannschaft beendete das Turnier nach einem 28:24 gegen Norwegen auf Platz fünf.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.