Trotz der hohen Fallzahlen wird die Maskenpflicht damit zum 1. Februar aufgehoben. Auch die Gaststätten dürfen wieder komplett öffnen. Gesundheitsminister Heunicke begründete den Schritt mit der hohen Impfquote. Man habe zudem eine gute Kontrolle über die Hospitalisierungsrate, da die Virus-Variante Omikron weniger schwere Krankheitsverläufe verursache. In Dänemark sind 60 Prozent der Bevölkerung geboostert.

In Österreich endet am kommenden Montag offiziell der Lockdown für Ungeimpfte. Das kündigte Bundeskanzler Nehammer in Wien an. Trotz der hohen Infektionszahlen drohe nach Einschätzung von Experten keine Überlastung der Intensivstationen in den Kliniken, sagte er zur Begründung.

