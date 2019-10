Dänemark kann Mitgliedern einer ausländischen Terrororganisation künftig die Staatsbürgerschaft entziehen.

Das Parlament in Kopenhagen beschloss ein Gesetz, wonach dies ohne gerichtliche Anordnung möglich wird. Das Gesetz soll in erster Linie Personen treffen, die für die IS-Terrormiliz in Syrien und im Irak gekämpft haben. Sie können gegen den Entzug ihrer Staatsbürgerschaft innerhalb von vier Wochen Einspruch einlegen.



In Deutschland wurde das Staatsangehörigkeitsrecht für Mitglieder von Terrororganisationen im Juni verschärft. Bedingung für eine Ausbürgerung ist, dass die Betroffenen noch mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen.