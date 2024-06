Die Slowenen Andraz Sporar und Benjamin Sesko kämpfen beim EM-Gruppenspiel mit dem Engländer Declan Rice um den Ball. (AFP / ANGELOS TZORTZINIS)

Die Dänen spielten gegen Serbien am Abend 0:0 und landeten in Gruppe C damit auf dem zweiten Platz. Gruppensieger wurde England, das gegen Slowenien ebenfalls nicht über ein 0:0 hinaus kam.

Zuvor hatte in Gruppe D Österreich die Niederlande mit 3:2 geschlagen. Frankreich trennte sich von Polen 1:1. Damit zogen Österreich und Frankreich direkt ins Achtelfinale ein.

