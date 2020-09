Dänemark will seine Grenzübergänge nach Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen.

Das teilte die dänische Polizei am Abend mit. Außerdem sollten die Grenzkontrollen ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen. Dies gelte auch für die Übergänge nach Schweden, hieß es.



Dänemark hatte wegen der Corona-Pandemie Mitte März seine Landesgrenzen für Touristen und andere Ausländer, die keinen wichtigen Einreisegrund hatten, geschlossen. In den vergangenen Monaten wurden die Beschränkungen mehr und mehr zurückgenommen.