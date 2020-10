Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen will E-Scooter aus dem Stadtzentrum verbannen.

Man habe Riesenprobleme mit diesen elektrischen Tretrollern, hieß es. Medienberichten zufolge gab es vergangenes Jahr in Kopenhagen rund 300 Unfälle. Zudem seien herumliegende E-Roller für ältere Passanten extrem schwierig. Ab 1. Januar soll es daher in den meisten Stadtteilen nicht mehr erlaubt sein, E-Scooter zu mieten oder abzustellen. Der Stadtrat muss dem Vorhaben noch zustimmen.



In der Altstadt und benachbarten Vierteln wurde bereits das Parken von E-Scootern untersagt. Nach anfänglicher Begeisterung vor allem im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz haben viele Städte auch in Deutschland die Nutzung inzwischen eingeschränkt.

