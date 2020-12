In Dänemark müssen Millionen toter Nerze wieder ausgegraben werden, die als mögliche Träger des Coronavirus gekeult wurden.

Das entschied das dänische Parlament. Nach Angaben der Regierung gab es zahlreiche Beschwerden von Anwohnern wegen möglicher Gesundheitsrisiken. Aufnahmen von Massengräbern der Tiere zeigten, dass etliche Kadaver wegen der Fäulnisgase wieder an die Oberfläche gelangten. Nach Behördenangaben geht zwar kein Corona-Risiko von den toten Tieren aus. Um allerdings eine Verunreinigung des Trinkwassers zu vermeiden, sollen sie alle ausgegraben und verbrannt werden, allerdings erst in sechs Monaten.



Der komplette Nerzbestand Dänemarks mit 17 Millionen Tieren war Anfang November getötet worden, nachdem in mehreren Farmen mutierte Coronaviren entdeckt wurden.

