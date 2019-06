Der dänische Ministerpräsident Rasmussen hat seinen Rücktritt eingereicht.

Rasmussen übergab in Kopenhagen die Rücktrittsdokumente der bisherigen Regierung an Königin Margrethe II. Seine liberale Partei war als zweitstärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen.



Wahlsieger wurden die Sozialdemokraten, die nun eine Minderheitsregierung bilden wollen. Die Parteivorsitzende Frederiksen kündigte an, sich mit wechselnden Partnerschaften im Parlament Mehrheiten zu sichern. So wolle sie bei Themen wie Einwanderung auch mit den rechten Parteien zusammenarbeiten. Unter Frederiksen waren die Sozialdemokraten in Migrationsfragen nach rechts gerückt.



Die rechtspopulistische Dänische Volkspartei, die die Regierung Rasmussens gestützt hatte, verlor bei der Wahl mehr als die Hälfte ihrer Stimmen.