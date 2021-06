Das dänische Parlament hat ein verschärftes Asylrecht beschlossen.

Demnach ist es künftig möglich, in anderen Ländern Asylzentren zu errichten. In diesen Einrichtungen sollen die Menschen dann untergebracht werden, während die Behörden in Dänemark über ihren Asylantrag entscheiden. Der Gesetzesvorschlag kam von den regierenden Sozialdemokraten und Ministerpräsidentin Frederiksen.

Gespräche mit afrikanischen Ländern

Wie die dänische Tageszeitung "Jyllands-Posten" berichtete, hat die Regierung in Kopenhagen bereits Gespräche mit afrikanischen Ländern geführt, in denen die Lager aufgebaut werden könnten. Gesprochen wurde demnach mit Ruanda, Tunesien, Äthiopien und Ägypten.



Vor allem mit Ruanda scheinen die Diskussionen fortgeschrittener zu sein. Dänemarks Migrationsminister Tesfaye hatte das zentralafrikanische Land im April besucht. Die beiden Länder unterzeichneten eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit im Bereich Asyl und Migration. Der ruandische Oppositionsabgeordnete Habineza sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass das ruandische Parlament die angestrebte Kooperation noch nicht diskutiert habe. Ein solches Vorhaben Dänemarks sei jedoch ein Verstoß gegen menschliche Werte.

EU-Kommission: "Nicht mit EU-Recht vereinbar"

In Brüssel erklärte ein Sprecher der EU-Kommission, die Regelung in Dänemark werfe fundamentale Fragen auf. Zudem sei sie nach dem bestehenden Regelwerk der Europäischen Union nicht zulässig.



Kritik äußerte auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR. Das Gesetz sei unvereinbar mit den Prinzipien der internationalen Flüchtlingszusammenarbeit, sagte der Vertreter in den nordischen und baltischen Ländern, Nordentoft. Dänemark riskiere, einen Dominoeffekt auszulösen, da weitere Länder nun ebenfalls den Schutz von Flüchtlingen stark einschränken könnten. Im Vorfeld der Parlamentsentscheidung kritisierten Menschenrechtler den Kurs. Das Gesetz sei unverantwortlich und lasse es an Solidarität fehlen, erklärte der Dänische Flüchtlingsrat.

Dänemark will Migration deutlich begrenzen

Dänemark besitzt schon jetzt eines der schärfsten Asylrechtssysteme in Europa. Der für Migration zuständige Abgeordnete der Regierungspartei, Stoklund, sagte dem dänischen Radiosender DR, man wolle mit der nun erfolgten Verschärfung die Flüchtlinge davon abhalten, nach Dänemark zu kommen. Wenn künftig jemand Zuflucht suche, müsse er damit rechnen, in einen Drittstaat gebracht zu werden. Erklärtes Ziel der Regierung sei, die Zahl der Migranten auf Null zu reduzieren. Allenfalls wolle Dänemark Asylsuchende nach einem Quotensystem der Vereinten Nationen aufnehmen. Zudem erklärte Stoklund, dass Kopenhagen auch keine Auseinandersetzung mit Brüssel scheue und möglichen Verfahren der EU gegen Dänemark gelassen entgegen sehe.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.