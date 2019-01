Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben der Dänischen Bahngesellschaft sechs Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei der Region Fyn mitteilte, ereignete sich der Unfall heute früh gegen 7.30 Uhr auf der Brücke über den Großen Belt, zwischen den Inseln Seeland und Fünen. Medienberichten zufolge wurde der Passagierzug von einem Gegenstand getroffen und musste scharf abbremsen. Möglicherweise habe es sich bei dem Gegenstand um die Plane eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden Frachtzugs gehandelt. Die Polizei will sich im Laufe des Tages zur Unfallursache äußern.



In der Gegend herrscht derzeit heftiger Wind. Die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt und die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden wurden für den Autoverkehr gesperrt.