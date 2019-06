Dänemark steht vor einem Regierungswechsel.

Aus den Parlamentswahlen gingen die oppositionellen Sozialdemokraten nach den bsilang vorliegenden Auszählungsergebnissen als stärkste Kraft hervor, während das rechte Lager deutlich an Stimmen verlor. Gemeinsam mit anderen Parteien des Mitte-Links-Lagers könnten die Sozialdemokraten unter ihrer Vorsitzenden Frederiksen auf eine absolute Mehrheit der Sitze im Parlament kommen. Damit könnte die 41-Jährige jüngste Regierungschefin in der Geschichte Dänemarks werden. Sie hatte in der Einwanderungspolitik einen härteren Kurs eingeschlagen. Unter anderem hatte sie damit der rechtspopulistischen Volkspartei das Leben schwer gemacht, die bei der Wahl vor vier Jahren noch zweitstärkste Kraft geworden war, aber diesmal kräftig an Stimmen verlor. Bislang amtiert in Dänemark eine Minderheitsregierung. Ihr steht Ministerpräsident Rasmussen von der Liberalen Partei vor.