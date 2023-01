Das Flüchtlingszentrum Gashora in Ruanda wäre auch als Asylzentrum im dänischen Auftrag in Frage gekommen - nun stoppt Kopenhagen die Pläne vorläufig. (ARD Nairobi)

Bereits begonnene Verhandlungen mit dem ostafrikanischen Land würden vorerst nicht fortgeführt, sagte der neue Einwanderungsminister Dybvad der Zeitung "Altinget". Stattdessen setze sich die aus der Parlamentswahl im November hervorgegangene neue Regierung aus Sozialdemokraten, Liberalen und den sogenannten Moderaten für die Einrichtung eines Aufnahmezentrums außerhalb Europas "in Zusammenarbeit mit der EU oder mit EU-Staaten" ein. Es gebe in dieser Frage derzeit "Bewegung" in mehreren EU-Staaten, sagte Dybvad.

Dänemark verfolgt seit Jahren eine äußerst restriktive Migrationspolitik. Ein im vergangenen Juni verabschiedetes Gesetz, wonach Asylbewerber künftig in Drittstaaten außerhalb der EU auf eine Bewilligung ihres Antrags warten sollten, war auf Kritik gestoßen. Die EU hatte erklärt, dies widerspreche geltendem EU-Recht.

