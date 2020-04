Nach fast 70 Jahren wollen die USA in Grönlands Hauptstadt Nuuk wieder ein Konsulat eröffnen.

Das teilte Außenminister Pompeo in Washington mit. Damit werde die Partnerschaft mit den arktischen Verbündeten unterstrichen, sagte er. Grönland gehört zum Königreich Dänemark, ist aber weitgehend autonom. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die USA Grönland mit einem Investitionspaket über 12 Millionen Dollar unterstützen wollen. Politischen Beobachtern zufolge ist Washington besorgt über Aktivitäten Russlands und Chinas in der Arktis.