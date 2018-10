Dänemark will ab 2030 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren verbieten.

Ministerpräsident Løkke Rasmussen sagte im Parlament in Kopenhagen, 2035 sollten nach Dieseln und Benzinern dann auch neue Hybridfahrzeuge von den Straßen verschwinden. Stattdessen setze man auf Elektroautos. Angaben zu Förderprogrammen machte Rasmussen nicht. Seine Regierung will dem Parlament in der kommenden Woche ein umfassendes Paket zum Klimaschutz vorlegen.



Mehrere andere europäische Länder haben bereits ähnliche Schritte angekündigt. Norwegen will ab 2025 keine PKW mit Verbrennungsmotor mehr zulassen, Belgien ab 2030. In Großbritannien und Frankreich soll es 2040 soweit sein.