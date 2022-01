Ein Café in Kopenhagen (IMAGO / Ritzau Scanpix)

Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen kündigte das Ende sämtlicher Beschränkungen ab kommenden Montag an. In Österreich gab Bundeskanzler Nehammer das Ende des seit Mitte November geltenden Lockdowns für Ungeimpfte ab ebenfalls Montag bekannt. Ungeimpften bleibe aber weiterhin der Besuch von Gastronomie, Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen verwehrt. In den Niederlanden dürfen Cafés und Restaurants seit heute unter Auflagen wieder bis 22 Uhr öffnen. Auch der Besuch von Kinos, Theatern, Museen und Fußballstadien ist möglich.

In England gilt ab heute als einzige Restriktion nur noch, dass sich positiv Getestete isolieren müssen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.