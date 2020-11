Die Weltgesundheitsorganisation sieht derzeit noch keine Hinweise auf erhöhte Risiken bei der in Dänemark von Nerzen übertragenen Variante des Coronavirus.

Es habe bereits zahlreiche Mutationen von Sars-CoV-2 gegeben, sagte WHO-Chef-Wissenschaftlerin Swaminathan in Genf. Es sei zu früh dafür, voreilige Schlüsse zu ziehen, welche Folgen diese neue Mutation für die Übertragung, die Schwere der Erkrankung oder eine mögliche Impfstoff-Wirkung habe.



Laut Gesundheitsbehörden in Dänemark haben sich seit Juni mindestens 214 Menschen mit der ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Variante des Coronavirus infiziert. Die Regierung hatte am Mittwoch angeordnet, dass alle Nerzbestände im Land getötet werden sollen. In Nordjütland dürfen fast 300.000 Bewohner ihre Orte nicht verlassen, weil sich dort große Nerzfarmen befinden.

