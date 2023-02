Klimakrise

Eine Anlage zur unterirdischen CO2-Speicherung in den Niederlanden. Auch Dänemark will nun CO2 unter dem Meeresgrund lagern. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / PETER DEJONG)

Das Klimaministerium rechnet damit, dass in einem ersten Schritt ab dem Jahr 2030 bis zu 13 Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich unter dem dänischen Teil der Nordsee eingelagert werden können. Die beauftragten Unternehmen fangen ausgestoßenes CO2 ein, pumpen es in den Meeresgrund und speichern es dort. Diese Methode nennt sich CCS und wird auch von anderen Staaten wie beispielsweise Norwegen in Erwägung gezogen, um überschüssiges und klimaschädliches Kohlendioxid zu binden.

