An der dänisch-deutschen Grenze soll im Frühjahr 2019 ein Zaun gegen Wildschweine gebaut werden.

Die dänische Umweltbehörde gab als letzte Instanz grünes Licht für die 70 Kilometer lange und 1 Meter 50 hohe Begrenzung. Das Parlament in Kopenhagen hatte schon im Juni den Zaun gebilligt. Er soll verhindern, dass sich die Afrikanische Schweinepest in Dänemark ausbreitet. Für die Wirtschaft des Landes ist die Schweinezucht sehr bedeutsam. Sollte der Schweinepesterreger auftreten, müssten alle Ausfuhren in Nicht-EU-Länder gestoppt werden.



Kritiker beklagen, Wildschweine könnten über Straßen und Bahngleise sowie durch das Wasser den Zaun umgehen. Von daher sei der Nutzen zweifelhaft.