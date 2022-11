Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen zeigt ein Trikot, mit dem seine Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar auflaufen wollte (Archivbild). (AFP / MADS CLAUS RASMUSSEN)

Das sagte Fußball-Direktor Peter Möller bei einer Pressekonferenz im dänischen WM-Quartier. Möller verwies darauf, dass auch die deutsche, die englische und die niederländische Mannschaft bei dieser WM mit einer Kapitänsbinde in Regenbogen-Farben auflaufen wollen. Sein Verband nehme eine etwaige Geldstrafe der FIFA dafür in Kauf, betonte Möller. Abwehrspieler Christian Eriksen sagte,"wir spielen mit der One-Love-Armbinde. Und dann müssen wir sehen, ob wir mehr tun als das."

In Katar ist unter anderem Homosexualität strafbar. Unter den 32 teilnehmenden Fußball-Verbänden bezog vor allem Dänemark im Vorfeld des Turniers deutlich Stellung gegen die Menschenrechts-Situation im Gastgeberland. So stellten die Dänen bei der FIFA unter anderem den Antrag, während des Turniers in Shirts mit der Aufschrift "Menschenrechte für alle" zu trainieren. Der Weltverband untersagte das jedoch als "politische Botschaft". Mit dem "One Love"-Zeichen wollen die westlichen Teilnehmerländer zeigen, dass sie für Vielfalt, Offenheit und Toleranz einstehen.

Die FIFA teilte überraschend mit, dass sie in Kooperation mit Organisationen der Vereinten Nationen eigene Kampagnen an den jeweiligen Spieltagen starten werde, die die Teams zur Schau tragen können. Am ersten Spieltag der Sonntag startenden WM wird die Botschaft dabei #FootballUnitesTheWorld lauten. Unterstützende Inhalte sollen auf LED-Bildschirmen rund um das Spielfeld, auf Großbildschirmen und auf Fahnen in den Stadien angezeigt werden.

Der Weltverband äußerte sich nicht, wie er auf Botschaften auf den Kapitänsbinden reagieren würde. "Wir gehen davon aus, dass wir die Binde weiterhin tragen können", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Es wirke so, als ob die FIFA "keine klare Haltung" dazu habe. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte angekündigt, dafür im Zweifel auch eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen.