Die dänische Premierministerin Frederiksen wird nun eine Koalitionsregierung führen. (Michele Tantussi / picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Frederiksen wird ihre Regierungsmitglieder zunächst bei Königin Margrethe II. auf Schloss Amalienborg vorstellen. Wer dem künftigen Kabinett angehören wird, ist noch nicht bekannt. Frederiksen hatte am Dienstagabend verkündet, ein für Dänemark seltenes Regierungsbündnis über die traditionellen Blockgrenzen hinweg einzugehen. In dieser Regierung werden neben den Sozialdemokraten auch die liberal-konservative Partei Venstre und die neue Mitte-Partei von Ex-Ministerpräsident Rasmussen, die so genannten Moderaten, sitzen. Bisher gab es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nur in den siebziger Jahren einmal eine Große Koalition in Dänemark.

Zum Regierungsprogramm zählt unter anderem das Erreichen der Klimaneutralität Dänemarks bis 2045 und die Abschaffung eines Feiertages, durch die höhere Militärausgaben bezahlt werden sollen.

