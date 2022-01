Die Labore sind zunehmend wegen der Corona-Tests überlastet. (Archivbild) (imago images/Alex Halada)

Hintergrund sind Berichte über eine zunehmende Überlastung der Labore. Dahmen sagte im Sender RBB, die wöchentliche Kapazität von 2,4 Millionen PCR-Tests, die man in Deutschland etwa habe, werde inzwischen "unter Voll-Last" überall gebraucht. Daher sei darauf zu achten, Schwerstkranke und Personal der kritischen Infrastruktur zu bevorzugen. Das könne im Einzelfall, etwa beim Freitesten, zu Verzögerungen führen.

Der Vorsitzende des Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin, Müller, äußerte sich in der "Rheinischen Post" ähnlich. Er führte aus, die hohen Infektionszahlen gingen mit vielen Tests einher. Die Labore stießen an Kapazitätsgrenzen, weil bei den PCR-Tests kaum priorisiert werde.

