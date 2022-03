Der Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen (Grüne) während einer Rede. (picture alliance | Christoph Hardt/Geisler-Fotopre)

Dies müsse so schnell wie möglich geschehen, sagt Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die gegenwärtige Versorgung sei verwaltungsaufwendig und reiche medizinisch nicht aus. Darüber hinaus spricht sich Dahmen für eine begrenzte Berufserlaubnis für ukrainische Ärzte und Pflegekräfte aus, die wegen des Kriegs nach Deutschland kommen. Es sei dringend nötig, dass medizinisches Fachpersonal auch hierzulande wenigstens in eingeschränkter Form in der Versorgung anderer Geflüchteter arbeiten könne.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.