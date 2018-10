Der Daimler-Konzern verliert einen weiteren Spitzen-Manager.

Wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte, wird Finanzvorstand Uebber seinen im Dezember 2019 endenden Vertrag nicht verlängern. Dies habe er dem Aufsichtsrat mitgeteilt. Uebber gehört dem Daimler-Vorstand seit 2003 an.



Ende September hatte bereits Konzernchef Zetsche angekündigt, sein Amt im kommenden Jahr abzugeben. Er will 2021 in den Aufsichtsrat wechseln.