Der frühere Vorstandschef des Automobilherstellers Daimler, Zetsche, wird nicht wie geplant Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens.

Der 67-Jährige schloss einen solchen Schritt in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" aus. Zetsche war von Januar 2006 bis Mai 2019 Vorstandschef bei Daimler, ehe er seinen Posten abgab. In den Führungsgremien war verabredet worden, dass Zetsche 2021 den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen sollte. Diese Pläne stießen allerdings zuletzt auf immer mehr Kritik bei Daimler-Aktionären. Zetsche wird unter anderem vorgeworfen, in seiner Zeit als Vorstandschef wichtige Weichenstellungen vor allem für den Umstieg auf die Elektromobilität verpasst zu haben.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.