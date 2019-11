Der neue Daimler-Chef Källenius will mit einem Sparprogramm den Autokonzern auf Kurs bringen.

Die hohen Kosten zum Erreichen der Reduktionsziele für den CO2-Ausstoß erforderten mehr Effizienz und schlankere Strukturen im ganzen Unternehmen, erklärte Källenius in London. Durch Personalabbau und geringere Ausgaben in der Produktion wolle man in den kommenden drei Jahren mehr als 1,5 Milliarden Euro einsparen. Källenius betonte, der Trend zum Elektroauto werde den Gewinn in den kommenden beiden Jahren belasten. Konkrete Angaben zum Stellenabbau machte der Daimler-Chef nicht. Es hieß lediglich, mit den Arbeitnehmervertretern werde darüber verhandelt, den Abbau so verträglich wie möglich zu gestalten.