Der frühere Volkswagen- und BMW-Chef Pischetsrieder ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender beim Autohersteller Daimler.

Der 73-Jährige folgt auf Vorgänger Bischoff, der aus Altersgründen aus dem Kontrollgremium ausscheidet. Pischetsrieder war in den 1990er-Jahren Vorstandsvorsitzender bei BMW, nach der Jahrtausendwende stand er an der Spitze des Volkswagen-Konzerns. Später leitete er den Aufsichtsrat des Rückversicherers Munich Re. Dem Daimler Aufsichtsrat gehört Pischetsrieder bereits seit 2014 an.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.