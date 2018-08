Der Autohersteller Daimler muss wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung europaweit 690.000 Diesel in die Werkstätten zurückrufen.

Darunter seien 280.000 Fahrzeuge in Deutschland, wie das Bundesverkehrsministerium in Berlin mitteilte. Durch die eingebauten Einrichtungen könne es im Betrieb der Fahrzeuge zu erhöhten Emissionen giftiger Stickoxide kommen. Daimler betonte, man kooperiere weiterhin mit den Behörden.



Verkehrsminister Scheuer hatte die Aktion bereits Mitte Juni nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden Zetsche angekündigt. Damals war zunächst noch von einer geringeren Zahl an hierzulande betroffenen Fahrzeugen die Rede.