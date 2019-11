Der Daimler-Konzern will in den kommenden drei Jahren weltweit mindestens 10.000 Arbeitsplätze abbauen.

Das kündigte Personalvorstand Porth in einer Telefonkonferenz an. In den kommenden drei Jahren sollten etwa eine Milliarde Euro eingespart werden. In einer Pressemitteilung von Daimler heißt es, das Management habe sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf Eckpunkte geeinigt. Ziel sei es, die Konzernstruktur zu verschlanken und damit Effizienz und Flexibilität zu steigern. Konkret ist vorgesehen, frei werdende Stellen nicht nachzubesetzen, die Altersteilzeit auszuweiten und Mitarbeitern in der Verwaltung in Deutschland Abfindungen anzubieten. Betriebsbedingte Kündigungen sind in den nächsten Jahren an den deutschen Standorten nicht vorgesehen.