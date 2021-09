Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich laut der Krankenkasse DAK negativ auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ausgewirkt.

Im vergangenen Jahr seien in den Krankenhäusern bundesweit 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund einer Adipositas behandelt worden als 2019, heißt es in einer Studie der Versicherung. Auch die Zahl junger Patientinnen und Patienten mit starkem Untergewicht sei 2020 um 35 Prozent gewachsen. Zudem hätten Essstörungen wie Magersucht und Bulimie um fast zehn Prozent zugenommen. Der Präsident des Berufsverbands der Kinderärzte, Fischbach, sagte, die negativen Effekte der Corona-Schutzmaßnahmen könnten noch lange anhalten.



Auf der anderen Seite ist laut der Untersuchung die Zahl der in Kliniken behandelten Infektionskrankheiten wegen der Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen gesunken. Grundlage der Studie waren Daten von bundesweit rund 800.000 Patienten im Alter bis 17 Jahren, die bei der DAK versichert sind.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.