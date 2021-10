In Syrien sind 24 Personen hingerichtet worden, die im vergangenen Jahr Waldbrände verursacht haben sollen.

Das teilte das Regime in Damaskus mit. Es bezeichnete die Verurteilten als Verbrecher, die terroristische Taten begangen hätten. 20 weitere Personen wurden demnach zu teils lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Ende 2020 wurden die Verdächtigen festgenommen. Sie hätten gestanden, die ersten Feuer im September gelegt zu haben, hieß es. Bei den Feuern in der Heimatregion von Staatschef Assad waren den Angaben zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. 24.000 Hektar Wald und landwirtschaftliche Flächen brannten ab.



Brände im Spätsommer kommen in Syrien wie auch in anderen Nachbarländern in Zeiten großer Hitze häufig vor. Die Behörden verdächtigen jedoch immer wieder Bewohner, die Feuer zu entfachen, um sich vor dem Winter mit Holz zum Heizen einzudecken. In der Regel verbrennen nur die dünnen Äste und das Laub.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.