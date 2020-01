Der russische Präsident Putin ist nach Syrien gereist.

Nach Angaben des Staatsfernsehens führt er in der Hauptstadt Damaskus Gespräche mit seinem Amtskollegen Assad. Es ist der erste Aufenthalt von Putin in Syrien seit 2017. Damals hatte er russische Soldaten besucht, die in dem Bürgerkriegsland stationiert sind. In dem Konflikt unterstützt Moskau das Assad-Regime.