Die Biathletin Hanna Kebinnger beim Biathlon-Weltcup in Antholz (Christian Einecke / dpa / Christian Einecke)

Das neu formierte Quartett mit Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Janina Hettich-Walz und Hanna Kebinger landete bei dem Wettbewerb in Südtirol über 4x6 Kilometer mit 1 Stunde und 16,9 Minuten hinter den Siegerinnen aus Frankreich. Platz zwei ging an das Team aus Schweden. Der nächste Team-Wettbewerb findet am 18. Februar bei der Weltmeisterschaft im thüringischen Oberhof statt.