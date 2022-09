Verheerende Flut in Pakistan (AP / Fareed Khan)

Der Pegel des Sees, einer der größten in Asien, habe eine gefährliche Höhe erreicht und bedrohe die Dämme, hieß es. Teile des Bezirks Dadu stehen bereits unter Wasser. In weiteren Bezirken wurden die Bewohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Für die kommenden Tage wird mit weiteren Regenfällen gerechnet.

Bei neuen Überschwemmungen in Pakistan waren am Wochenende zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Allein in der Provinz Sindh im Süden des Landes seien mindestens 60 Tote zu beklagen, teilten die Behörden mit. Durch die Fluten, die auf die stärksten Monsun-Regenfälle seit mehr als drei Jahrzehnten zurückzuführen sind, sind damit seit Mitte Juni bereits rund 1.300 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.