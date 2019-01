Sechs Tage nach dem Dammbruch in Brasilien werden immer noch Tote aus den Schlamm- und Geröllmassen geborgen.

Die brasilianische Zivilschutzbehörde erklärte, inzwischen sei die Zahl der Todesopfer auf 99 gestiegen. 259 Personen würden noch vermisst. Der Damm an der Mine des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale im Bundesstaat Minas Gerais war am vergangenen Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine begrub nahegelegene Siedlungen unter sich. Am Dienstag wurden drei Angestellte des Unternehmens und zwei für den deutschen TÜV Süd tätige Ingenieure festgenommen. Sie sollen Ende September die Stabilität des Damms bestätigt haben. Gestern bot der Bergbaukonzern den Familien der Opfer jeweils rund 23.000 Euro an.