Im Zusammenhang mit dem verheerenden Staudammbruch in Brasilien Ende Januar erhebt die Justiz des Landes schwere Vorwürfe gegen den TÜV Süd.

Das Magazin "Der Spiegel" zitiert aus Unterlagen der brasilianischen Staatsanwaltschaft. Demnach soll der TÜV Süd schon seit November 2017 von Sicherheitsproblemen an dem Staudamm gewusst haben. In einem Gutachten hatte der TÜV Süd festgestellt, dass der Staudamm die brasilianischen Mindestsicherheitsanforderungen erfülle. Der zuständige Staatsanwalt beschuldigt den TÜV Süd, einen Dammbruch und damit den Tod hunderter Menschen in Kauf genommen zu haben.



Durch den Dammbruch und die folgende Schlammlawine kamen mindestens 186 Menschen ums Leben. Inzwischen stellt der TÜV Süd das brasilianische System zur Sicherheitsbewertung in Frage und will auf dieser Grundlage keine weiteren Überprüfungen mehr vornehmen.