Nach dem Bruch eines Staudamms in Laos suchen Rettungskräfte weiter nach Vermissten.

Dabei kommen Boote ebenso wie Hubschrauber zum Einsatz. Örtliche Medien melden, bislang seien knapp 700 Menschen gerettet worden, mehr als 130 würden noch vermisst.



Der Staudamm im Südosten von Laos war am Montagabend gebrochen. In der Folge überschwemmten mehrere Milliarden Kubikmeter Wasser sechs Dörfer in der Gegend. Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben, tausende verloren ihre Häuser. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, haben die Wassermassen inzwischen das benachbarte Kambodscha erreicht und auch dort für Überschwemmungen gesorgt.



Der gebrochene Staudamm in Laos befand sich noch im Bau, war aber so gut wie fertiggestellt. Das Kraftwerk sollte Strom produzieren, der an die Nachbarländer verkauft werden sollte. Laos ist sozialistisch geprägt und gilt als eines der ärmsten Länder in Südostasien.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.