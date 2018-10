Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther lehnt eine Debatte über die Nachfolge von Bundeskanzlerin Merkel als CDU-Chefin zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab.

Die Union habe sich zuletzt im Bereich Erneuerung ganz gut aufgestellt, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). So gebe es viele neue Ministerpräsidenten in den Ländern, eine neue Generalsekretärin und einen neuen Vorsitzenden der Bundestagsfraktion. Man brauche daher derzeit keine weiteren Personaldiskussionen. Die Menschen sehnten sich stattdessen eher nach einer vernünftigen Politik.



Mit Blick auf den Deutschlandtag der Jungen Union sagte Günther, die entscheidenden Themen dort seien unter anderem Wirtschaft, Rente und Generationengerechtigkeit. Bei der Veranstaltung in Kiel wird heute Bundeskanzlerin Merkel eine Rede halten. Anschließend ist eine Diskussion mit den rund tausend Delegierten und Gästen geplant.