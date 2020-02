Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union beschäftigt auch Menschen aus Kultur und Wissenschaft in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten. Was sagen Schriftstellerinnen, Fotografen Tänzerinnen und Sänger zum Brexit?

Der britische Guardian hat 27 Abschiedsgrüße von Portugal bis Estland eingesammelt. Der Sänger und Songwriter Björn Ulvaeus, der mit ABBA im britischen Brighton 1974 den Eurovision Song Contest gewann, fragt: "Wie könnte ich Großbritannien nicht mehr lieben?" Seine Zuneigung zu dem Land bleibe bestehen, ob nun innerhalb der EU oder außerhalb. Richtig verstehen aber könne er die Entscheidung nicht. Ulvaeus tröstet sich mit der Vorstellung, dass man sich ja auch in Freundschaft scheiden lassen könne.



Die Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker aus Belgien glaubt ebenfalls, dass Großbritannien und die anderen europäischen Ländern weiter verbunden bleiben. Es bestehe eine große Nähe, wenn es um Tanz, Theater, Literatur oder bildende Kunst gehe, und es wäre "beschämend", wenn diese Verbindungen nun einfach gekappt würden, sagt Keersmaeker. Dennoch findet die Tänzerin, dass man den britischen Wunsch der Ablösung respektieren müsse.

"Fortschritt ist nicht selbstverständlich"

Der österreichische Autor Daniel Kehlmann hingegen hatte anfänglich gar nicht mit dem Ausgang des Referendums pro Brexit gerechnet. Nun, da der EU-Austritt vollzogen sei, werde die Welt aber auch nicht zusammenbrechen. Sie werde eben nur ein bisschen ärmer, sagt Kehlmann. Den Brexit bezeichnet der Autor als klares Beispiel für "unsere Generation", dass Fortschritt nicht selbstverständlich sei. Alles, was man erreicht habe, könne man auch wieder verlieren.



Der deutsche Fotograf Wolfgang Tillmans bezeichnet den Vorgang als "vergiftet". Die "Tragik des Brexits" liege darin, dass er erst nach dem Referendum geformt worden sei. Niemand habe für das gestimmt, was nun umgesetzt werde. Auch der estnische Schriftsteller Rein Raud sieht in Britanniens EU-Austritt einen Betrug, der auch für ihn persönlich einen tiefe Kerbe geschlagen habe. Die EU sei nicht einfach nur ein Bündel aus Staaten, sondern stehe für eine Reihe von Grundsätzen: Fairness, Solidarität und gegenseitigen Respekt. Diese Grundsätze, nicht die politische Struktur, machten Europa zu einem sinnvollen Ganzen.

Eine "dunkle Botschaft an den gesamten Planeten"

Die portugiesische Autorin Lídia Jorge vermutet, dass sich Großbritannien nun in Richtung USA orientieren wird. Und "Amerika wird warten, mit offenen Armen", so Jorge, voller "fair play and good manners" - verkörpert durch den gegenwärtigen Präsidenten. Der, sinniert Jorge, werde Boris Johnson dann aufklären darüber, dass es keinen Klimwandel gebe, dass es eine gute Idee sei, weiterhin die Kohlereserven auszuschlachten und Twitter das Völkerrecht schon lange abgelöst habe. Oder wie es der italienische Physiker Carlo Rovelli formuliert: Der Brexit sende eine dunkle Botschaft an den gesamten Planeten.