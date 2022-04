Steinmeier reist nach Polen

Steinmeier will sich in Warschau mit Präsident Duda treffen . Im Mittelpunkt der Gespräche steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nach Angaben des Bundespräsidialamts will man das Signal senden, dass Deutsche und Polen gemeinsam an der Seite der Ukraine stehen. Außerdem wolle Steinmeier dem Nachbarland Dank und Respekt für die Aufnahme vieler Kriegsflüchtlinge ausdrücken, deren Zahl sich nach polnischen Angaben auf inzwischen fast 2,7 Millionen erhöht hat.