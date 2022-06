70. Thronjubiläum

In der Londoner Kathedrale St. Paul's wird der Dankes-Gottesdienst zum 70. Thron-Jubilaeum von Königin Elisabeth II. gefeiert. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Dan Kitwood)

Die Königin habe ihr gesamtes Leben in den Dienst des Landes gestellt, sagte Erzbischof Cottrell. Dies sei ihr auch gelungen, weil sie fest im Glauben stünde. Die Nation verdanke der Königin unendlich viel. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Elisabeth ihre Teilnahme an dem Dankgottesdienst kurzfristig abgesagt. Nach ihren gestrigen öffentlichen Auftritten zum Auftakt des Thronjubiläums ließ sich die 96-Jährige von Thronfolger Prinz Charles und anderen Mitgliedern der königlichen Familie vertreten. Auch Prinz Harry und seine Frau Meghan nahmen an dem Gottesdienst teil.

Das Thronjubiläum wird an diesem Wochenende mit Paraden, Straßenfesten und einem großen Konzert gefeiert.

