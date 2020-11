Im Streit um die Zukunft des Dannenröder Forsts in Hessen haben Umweltaktivisten kurzzeitig die Landesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin besetzt.

Auf Twitter forderte die Intiative "Ende Gelände" mehr Druck auf Parteikollegen in Hessen, um die geplante Rodung des Waldstücks zu verhindern. Andernfalls machten sich die Berliner Grünen mitschuldig an - Zitat - "Polizeigewalt" gegen Demonstranten, hieß es.



Bei Protesten im Dannenröder Forst war vor einigen Tagen eine junge Frau mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Polizist hatte den Sturz ausgelöst, indem er ein Seil durchtrennte - nach eigenen Angaben ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein.



Das Waldstück in Mittelhessen soll gerodet werden, um den Weiterbau der Autobahn 49 zu ermöglichen. In Hessen sind die Grünen an der Regierung beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.