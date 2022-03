Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln. (dpa / picture alliance / Geisler-Fotopress)

So lange die Bundespartei offiziell nur als "Prüffall" gilt, dürfen nur allgemein zugängliche Quellen ausgewertet werden, etwa Reden oder Posts in sozialen Medien. Wegen des großen öffentlichen Interesses hat das Verwaltungsgericht für zwei Tage einen Saal in der Kölner Messe angemietet. Ob das Urteil direkt im Anschluss fällt, ist unklar. Das Verwaltungsgericht Köln ist zudem die erste Instanz. Nach einer Entscheidung könnte der Fall noch zum Oberverwaltungsgericht in Münster oder sogar zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gehen. AfD-Chef Chrupalla hat dies für den Fall einer Niederlage bereits angekündigt.

Die Hintergründe

Anfang 2021 wurde bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Gesamtpartei AfD als sogenannten Verdachtsfall für extremistische Bestrebungen einstufen will. Dagegen hatte die AfD Eilanträge beim Verwaltungsgericht Köln gestellt, weil das Bundesamt dort seinen Sitz hat.

Bis zu einem Urteil darf das Bundesamt für Verfassungsschutz eine solche Einstufung nicht vornehmen und keine Überwachungsmaßnahmen gegen Parlamentarier der AfD anordnen. Einzelne Landesverbände der Partei sind aber schon vom jeweils zuständigen Landesverfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden, so in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zudem gilt die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative, als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Der sogenannte Flügel in der AfD galt bis zu seiner offiziellen Auflösung sogar als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung".

Die Verhandlung findet erst jetzt statt, weil der Verfassungsschutz viele Dokumente verspätet eingereicht hat und das Gericht 2021 entschied, keinen Termin kurz vor der Bundestagswahl anzusetzen.

Die Positionen

Der Verfassungsschutz wirft AfD-Funktionären vor, mit ihren Aussagen gegen das Rechtsstaatsprinzip oder das Demokratieprinzip zu verstoßen, beziehungsweise die Menschenwürde von Migranten, Muslimen und anderen Minderheiten missachtet zu haben. Im Visier des Verfassungsschutzes stand insbesondere der "Flügel". Das vom Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke gegründete Netzwerk wurde inzwischen formal aufgelöst. Nach Ansicht des Verfassungsschutzes hatte es bis zu 7000 Mitglieder.

Die AfD fordert, dass der Verfassungsschutz diese Zahl zurückzieht und den Flügel beziehungsweise seine ehemaligen Mitglieder nicht weiter beobachtet. Außerdem klagt die AfD gegen die Einstufung von Partei und Nachwuchsorganisation als Verdachtsfälle. Parteichef Tino Chrupalla hat angekündigt, für das Verfahren nach Köln zu reisen. Demonstrationen sind nach Angaben der Polizei nicht angemeldet.

Die Verhandlung

Das Gericht muss darauf achten, dass die Chancengleichheit politischer Parteien gewahrt bleibt. Ausnahmen davon - wie die Beobachtung einer Partei durch den Geheimdienst - müssen gut begründet sein. Der Verfassungsschutz muss deshalb konkret darlegen, wo und wann sich AfD-Mitglieder rechtsextremistisch geäußert haben. Außerdem muss er belegen, dass solche Äußerungen keine "Ausrutscher" Einzelner waren, sondern der Partei als Ganzes zurechenbar sind.

Mögliche Gesichtspunkte bei dem Verfahren sind auch: Wie ist der Umgang der AfD mit der deutschen NS-Vergangenheit? Wie steht sie zu grundlegenden Rechten wie Religionsfreiheit und Unabhängigkeit der Justiz? Wie intensiv sind Kontakte zu extremistischen Gruppen?

Was sagen andere?

Der Berliner Verfassungsrechtler Christoph Möllers hält die Voraussetzungen für eine bundesweite Beobachtung der AfD für gegeben. Möllers sagte dem "Spiegel": "Zumindest Teile der AfD zielen eindeutig auf eine Systemveränderung." Der Inlandsgeheimdienst müsse daher die Möglichkeit haben zu untersuchen, ob die Partei tatsächlich verfassungsfeindlich sei.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine liefert dem Verfassungsschutz nach Möllers' Ansicht zusätzliche Argumente. Viele AfD-Politiker ließen sich immer wieder für Wladimir Putins Propaganda einspannen. Das sei im jetzigen Konfliktfall ein weiterer Grund für eine Beobachtung.

Der Politikwissenschaftlers Wolfgang Schroeder geht davon aus, dass sich die AfD zuletzt weiter radikalisiert hat. Schroeder sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Partei ziehe keine klare Grenze nach rechts. Stattdessen hätten sich radikal rechte Haltungen "verdichtet und zementiert" und der Einfluss von als rechtsextrem definierten Personen nehme zu.

So nehme der brandenburgische Politiker Andreas Kalbitz weiter an strategischen Beratungen oder öffentlichen Kundgebungen teil, obwohl dessen AfD-Mitgliedschaft 2020 für nichtig erklärt worden sei. Auch der Einfluss des Thüringer Landeschefs Björn Höcke sei weiter gewachsen. Er habe auf dem Dresdner Parteitag 2021 Beschlüsse herbeigeführt, welche die AfD weiter nach rechts rückten.

Dennoch ist sich Schroeder nicht sicher, ob eine Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall allein auf Basis öffentlicher Verlautbarungen juristisch zweifelsfrei zu begründen sei. Sollte dies aber geschehen, könne dies "vor allem Konsequenzen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben". Mitglieder eines Beobachtungsobjekts würden wohl Probleme mit ihrer Dienststelle bekommen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.