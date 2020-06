Ein früherer sudanesischer Milizenchef, dem Kriegsverbrechen in der Provinz Darfur vorgeworfen werden, befindet sich in Gewahrsam des Internationalen Strafgerichtshofs.

Er habe sich in der Zentralafrikanischen Republik den Behörden gestellt, teilte das Gericht in Den Haag mit. Dem einstigen Kommandeur der Dschandschawid-Reitermiliz werden in 50 Fällen Mord, Folter, Plünderung, Vergewaltigung und Zwangsvertreibung in den Jahren 2003 und 2004 vorgeworfen. Die seinerzeit mit der Regierung in Khartum verbündeten arabischen Dschandschawid werden verantwortlich gemacht für die Ermordung von etwa 300.000 Menschen in der abtrünnigen Darfur-Region.



Wegen Kriegsverbrechen in Darfur will der Internationale Strafgerichtshof unter anderem auch dem inzwischen gestürzten Ex-Präsidenten des Sudans, al-Baschir, den Prozess machen. Ihm wird Völkermord vorgeworfen.