Angesichts der angespannten Lage im Sudan verlängern die Vereinten Nationen ihren Blauhelm-Einsatz in der westlichen Region Darfur.

Der UNO-Sicherheitsrat beschloss einstimmig, den Abzug der Truppen zu stoppen und das Mandat der UNAMID-Mission bis zum 31. Oktober zu verlängern. Ende September soll erneut über die Lage in Darfur beraten werden.



Im sogenannten Darfur-Konflikt zwischen ethnischen Gruppen und der sudanesischen Regierung waren in den Jahren 2003 bis 2008 etwa 300.000 Menschen getötet worden. UNO-Truppen bemühen sich seither gemeinsam mit Soldaten der Afrikanischen Union um Frieden. Ursprünglich sollte die Mission in einem Jahr enden. Amnesty International berichtet in jüngster Zeit jedoch wieder vermehrt über Menschenrechtsverletzungen, Morde und sexuelle Gewalt.



Seit der Entmachtung des langjährigen Präsidenten al-Baschir haben die Spannungen im ganzen Land zugenommen.