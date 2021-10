Der Europäischen Polizeibehörde Europol ist nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag gegen die organisierte Kriminalität im Darknet gelungen.

Weltweit wurden 150 Verdächtige festgenommen, 47 davon allein in Deutschland, wie Europol in Den Haag mitteilte. Die Polizei beschlagnahmte mehr als 26 Millionen Euro in bar und Krypto-Währungen sowie Waffen und Drogen, darunter 25.000 Ecstasy-Pillen. Mehrere Online-Marktplätze, auf denen mit illegalen Produkten gehandelt wurde, wurden geschlossen.



Zugriffe gab es unter anderem in Australien, Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien und den USA.

