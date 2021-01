Ermittler aus mehreren Ländern haben ein illegales Forum im Darknet geschlossen und die Server abgeschaltet.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte, war dort vor allem mit Drogen, aber auch mit Falschgeld, gestohlenen Kreditkartendaten sowie anonymen SIM-Karten gehandelt worden. Der sogenannte "Dark Market" habe eine halbe Million Nutzer gehabt und Geschäfte in Kryptowährungen abgewickelt, die einem Wert von 140 Millionen Euro entsprochen hätten. Weiter hieß es, 20 Server in Moldau und der Ukraine seien beschlagnahmt worden. Ein 34 Jahre alter Australier werde verdächtigt, der Betreiber der Plattform gewesen zu sein. Der Mann sei an der deutsch-dänischen Grenze festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.