Der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Lukas Bärfuss ist in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden.

Bärfuss warnte in seiner Dankesrede im Staatstheater vor einem Vergessen des Holocausts und der Diktatur der Nationalsozialisten. Es bleibe die Aufgabe seiner Generation, die Erinnerung lebendig zu halten. "Wer den letzten Krieg vergisst, bereitet schon den nächsten vor", ergänzte er.



Die Dramaturgin Judith Gerstenberg sagte in ihrer Laudatio, mit seinem bisherigen Werk habe Bärfuss eine "umfangreiche Topografie der unbeantworteten und unbeantwortbaren Fragen unserer Zeit erstellt". Er sehe früher als andere, was uns beschäftigen müsste. Die Jury würdigte den 47-Jährigen als herausragenden Erzähler und Dramatiker der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.



Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Er ist nach dem in Darmstadt aufgewachsenen Schriftsteller und Freiheitskämpfer Georg Büchner (1813-1837) benannt.